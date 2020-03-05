В Москве откроют «Чифирную» со скидками пропорциональными количеству лет, проведенных в тюрьме

Блогер Матвей Кипнис при поддержке ресторатора Кирилла Турова решил открыть «Чифирную», где будут предоставляться скидки для бывших зэков.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте планируемого заведения.

Чайная появится вблизи станции метро «Китай-город». Предприниматели уже оформили заявление в Роспатент, для регистрации бренда. Согласно планам бизнесменов, в заведении клиентам предложат напиток, похожий на чифирь (его получают вывариванием высококонцентрированной заварки чая), а также «современное прочтение блюд, реализуемых в российских колониях».

Рестораторы отмечают, что при предоставлении справки о судимости будет скидка, пропорциональная количеству лет, проведенных в тюрьме. К примеру, посетитель, отсидевший 15 лет в тюрьме, получит скидку в 15 процентов.

«Проект предлагает по-другому посмотреть на заключенных, которые отдали свой долг государству и хотят начать новую жизнь», — говорят бизнесмены. Подтверждая суть своей идеи, рестораторы объявили о поиске бариста, который имеет судимость и опыт в варении чифиря.