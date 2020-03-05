Престарелый Клинтон рассказал все подробности его романа с 22-летней Моникой Левински

Экс-президент США Билл Клинтон прокомментировал свои отношения с 22-летней стажеркой Моникой Левински во время своего президентства в 1995 году в документальном фильме о своей жене Хиллари.

Клинтон назвал случившееся "непростительной" ошибкой. По его утверждению, роман с девушкой, которой тогда было 22 года, был для него способом "снять нагрузку", накопившуюся из-за работы.

Бывший американский лидер признался, что таким образом он пытался в течение многих лет "справиться со своими проблемами".

Сама Хиллари Клинтон рассказала, что измена мужа нанесла по ней болезненный удар. "Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить", — призналась она.

Бывшая первая леди добавила, что думала о разводе, однако дочь Челси помогла паре сохранить отношения.

Билл Клинтон — 42-й президент США от Демократической партии. Скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, когда подробности связи президента с сотрудницей попали в прессу. Это привело к началу процедуры импичмента, но впоследствии ее отклонили.