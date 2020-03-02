Заминировали ж/д вокзал в Киеве

На вокзале проводится эвакуация персонала и пассажиров. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В Киеве в субботу, 7 марта, поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщают сотрудники вокзала, в связи с угрозой взрыва пассажиров пускают через подземные переходы к путям.

Напомним, последнее сообщение о минировании Центрального ж/д вокзала поступало в конце декабря 2019 года. Тогда также были эвакуированы персонал и пассажиры.