Заминировали ж/д вокзал в Киеве

На вокзале проводится эвакуация персонала и пассажиров. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В Киеве в субботу, 7 марта, поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как сообщают сотрудники вокзала, в связи с угрозой взрыва пассажиров пускают через подземные переходы к путям.
Напомним, последнее сообщение о минировании Центрального ж/д вокзала поступало в конце декабря 2019 года. Тогда также были эвакуированы персонал и пассажиры.
До этого сообщение о якобы минировании столичного железнодорожного вокзала поступало 20 декабря.