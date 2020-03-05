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События Сегодня, 16:4356
Еще один человек с подозрением на коронавирус был госпитализирован в Черновицкой области
Сообщается, что пациент прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения.
В Черновицкой области госпитализировали еще одного человека в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает областная государственная администрация (ОГА) в Facebook.
"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован у жителя Черновицкой области 3 марта. Мужчина до этого путешествовал в Италии.
Состояние инфицированного коронавирусом украинца, который ранее был госпитализирован в Черновцах, не ухудшается. Несмотря на стабильное состояние, у пациента наблюдаются температурные скачки на протяжении дня.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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