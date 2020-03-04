Одинаково заканчивают все тоталитарные режимы - Зеленский

По его словам, смена президента России рано или поздно произойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Российский Федерации появится новый президент, потому что "все тоталитарные режимы заканчивают одинаково". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Guardian.

"Конечно, там (в России - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю... Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", - заявил украинский президент.

При этом на вопрос предрекает ли он кровавую революцию в России, Зеленский сказал, что он не хочет, чтобы люди умирали где-либо, однако "мы должны понимать, что если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается".