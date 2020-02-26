Насмерть подорвался на взрывном устройстве мужчина в ОРДЛО

В отчете говорится, что в неподконтрольном правительству Пионерском мужчина скончался от ранений в результате срабатывания взрывного устройства. Наблюдатели уточняли информацию о том, что 27 февраля 57-летний мужчина якобы наступил на противопехотную мину в н.п. Пионерское (неподконтрольное правительству, 19 км к востоку от Луганска).

В результате подрыва на взрывном устройстве в неподконтрольном правительству Пионерском в Луганской области погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.