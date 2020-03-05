У 6 украинцев подозрения на коронавирус не подтверждены

"Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы являются негативными.

Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц", - говорится в сообщении.

В Черновцах у шести из семи госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 тесты показали негативный результат. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) в Facebook.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения направит в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19. Европейское региональное бюро также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию.