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События Сегодня, 21:0973
Трамп сравнил тестирование на коронавирус в США с разговором с Зеленским

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте, Трамп заявил журналистам: "все, кто нуждаются в проверке, получают тест".
Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США. Об этом сообщает "Голос Америки".
"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов стенограмме своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США. Трамп неоднократно подчеркивал, что во время разговора не было никаких нарушений.
Напомним, в результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек.Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, Зеленский, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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