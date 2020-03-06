 

В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

События Сегодня, 03:1087
В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти штата Нью-Йорк (США) объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Экстренная мера введена уже в третьем штате страны.

 

Об этом в субботу, 7 марта, информирует газета The New York Times.

 

Сообщается, что чиновники приняли такое решение из-за того, что количество зараженных в штате увеличилось до 76 человек. Таким образом в итоге власти уже трех штатов ввели чрезвычайное положение - ранее это сделали Вашингтон и Калифорния. 

 

Всего в США зарегистрирован 401 случай заражения коронавирусом Covid-19. Жертвами вируса в этой стране стали 19 человек.

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