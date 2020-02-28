Также отрицательные результаты показали 14 образцов лиц, которые контактировали с заболевшим на коронавирус.
Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины не подтвердил наличие коронавируса у 6 человек, которые ранее были госпитализированы с подозрением на заболевание. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19. В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено", - сообщили в Минздраве.
Отсутствие новых случаев коронавируса в Украине подтвердил Минздрав
Также отрицательные результаты показали 14 образцов лиц, которые контактировали с заболевшим на коронавирус.
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