По данным Минздрава, по состоянию на сегодня в Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные. Опасный вирус зафиксирован в таких странах:
Италия - 5883;
Германия - 795;
Франция - 716;
Испания - 374;
Швейцария - 264;
Великобритания - 210;
Нидерланды - 188;
Бельгия - 169;
Швеция - 161;
Норвегия - 147;
Австрия - 79;
Греция - 66;
Исландия - 45;
Сан-Марино - 27;
Дания - 31;
Израиль - 21;
Финляндия - 19;
Чехия - 19;
Ирландия - 19;
Португалия - 13;
Грузия - 12;
Хорватия - 11;
Эстония - 10;
Азербайджан - 9;
Словения - 9;
Румыния - 9;
Беларусь - 6;
Польша - 5;
Россия - 7;
Венгрия - 5;
Северная Македония - 3;
Словакия - 3;
Мальта - 3;
Босния и Герцеговина - 2.
Также по одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Количество случаев коронавируса в Европе превысило 9 тысяч
По данным Минздрава, по состоянию на сегодня в Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные. Опасный вирус зафиксирован в таких странах: