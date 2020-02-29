Количество случаев коронавируса в Европе превысило 9 тысяч

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня в Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные. Опасный вирус зафиксирован в таких странах:

Италия - 5883;

Германия - 795;

Франция - 716;

Испания - 374;

Швейцария - 264;

Великобритания - 210;

Нидерланды - 188;

Бельгия - 169;

Швеция - 161;

Норвегия - 147;

Австрия - 79;

Греция - 66;

Исландия - 45;

Сан-Марино - 27;

Дания - 31;

Израиль - 21;

Финляндия - 19;

Чехия - 19;

Ирландия - 19;

Португалия - 13;

Грузия - 12;

Хорватия - 11;

Эстония - 10;

Азербайджан - 9;

Словения - 9;

Румыния - 9;

Беларусь - 6;

Польша - 5;

Россия - 7;

Венгрия - 5;

Северная Македония - 3;

Словакия - 3;

Мальта - 3;

Босния и Герцеговина - 2.

Также по одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.