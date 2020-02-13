Mercedes протаранил электроопору во Львовской области, есть пострадавшие

Установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mercedes во время осуществления обгона не справился с управлением, выехал на тротуар и протаранил электроопору. На момент аварии водитель и пассажир автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во Львовской области вчера, 7 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Отмечается, что в результате столкновения водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб поясничного отдела позвоночника, у его 28-летней пассажирки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет и возможное лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.