Из-за обстрела боевиков вблизи Марьинки произошел пожар

По данным штаба, пророссийские боевики открыли огонь по подразделениям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, повлекших возгорание сухой травы.

В результате вражеского обстрела вблизи прифронтовой Марьинки произошел пожар, повлекший повреждение опорного пункта украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что из-за сильного ветра пожар быстро дошел к позициям украинских подразделений. Огнем был поврежден один из опорных пунктов, другой удалось спасти. Пламя также приблизилось к жилым домам, однако было быстро локализовано.