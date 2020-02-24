По данным штаба, пророссийские боевики открыли огонь по подразделениям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, повлекших возгорание сухой травы.
В результате вражеского обстрела вблизи прифронтовой Марьинки произошел пожар, повлекший повреждение опорного пункта украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что из-за сильного ветра пожар быстро дошел к позициям украинских подразделений. Огнем был поврежден один из опорных пунктов, другой удалось спасти. Пламя также приблизилось к жилым домам, однако было быстро локализовано.
Из-за обстрела боевиков вблизи Марьинки произошел пожар
По данным штаба, пророссийские боевики открыли огонь по подразделениям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, повлекших возгорание сухой травы.
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