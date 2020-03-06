Сегодня, впервые за 70 лет, некоторые ужгородки получили такой неожиданный сюрприз

Цветы, улыбки и теплые слова поздравлений. Ужгородская команда «Оппозиционной платформы - За жизнь» дарили женщинам тюльпаны и выражали самые приятные пожелания.

Такая акция уже стала весенней традицией ещё раз напоминающей женщинам об их важности и незаменимости.

По случаю одного из главных праздников весны женщины областного центра Закарпатья получили неожиданный сюрприз на улицах города.

Ужгородки в свою очередь не ожидали сюрприза и щедро дарили свои улыбки.

Представители политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» подарили хорошее настроение как местным жительницам, так и туристкам. Международный женский день - это уже запечатлённая история, а для мужчин - это лишняя возможность напомнить о том, что женщина - это прежде всего подвижница добра, которую следует оберегать и любить.

Про свою инициативу рассказали ее инициаторы Андрей Погорелов - Председатель ужгородского отделения Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и его единомышленники.

Больше - в сюжете "Первого кабельного".