Не как в Китае но тоже жестко.... В России отказавшихся от карантина из-за коронавируса будут сажать на 5 лет

Российские власти заявили о возможности приговорения к тюремным срокам тех пациентов, которые не соблюдают карантин в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

Так, несоблюдение режима самоизоляции рассматривается сотрудниками правопорядка как подвержение опасности жизней окружающих людей.

Такую информацию опубликовал Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав).

Так, согласно сообщению ведомства, нарушение условий карантина может повлечь уголовную ответственность сроком до 5 лет лишения свободы. Указывается, что ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена ст. 236 УК.

Вот пункты этой статьи:

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, наказывается штрафом в размере до 80 000 руб., лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года или лишением свободы на тот же срок;

то же самое деяние, повлекшее смерть человека, грозит нарушителю обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Напомним, что недавно китайские власти заявили о серьезных мерах, которые будут предприниматься по отношению к безответственным гражданам. Так, пацениты, которые скрывают свои симптомы коронавируса Covid-19, будет караться тюремным заключением или смертной казнью.