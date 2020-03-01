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События Сегодня, 20:150
За сутки в Италии умерло 133 человека

В Италии количество жертв в результате инфицирования коронавирусом в воскресенье возросло на 133 - до 366 человек.
Reuters со ссылкой на Агентство гражданской защиты Италии
По данным чиновников, общее количество случаев заболевания в Италии возросло на 25% и достигло 7 375 случаев против 5883, зафиксированных по состоянию на 7 марта.
Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других объектов по всей стране.
Из-за распространения коронавируса не менее 16 миллионов человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций.
Радикальные меры введены до 3 апреля.
В настоящее время в Италии зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за пределами Китая.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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