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События Сегодня, 20:19119
Коронавирус валит с ног глав целых регионов в Италии

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сдал результат на коронавирус Covid-19, который оказался положительным.

Он стал вторым региональным лидером, который заразился болезнью за последние 24 часа.
Как передает RAI, сейчас у него нет симптомов, однако он будет находится дома в изоляции с женой и двумя детьми.
Уточняется, что Пьемонт является четвертым наиболее пострадавшим регионом от вспышки коронавируса, которая вспыхнула в Италии в прошлом месяце.
Напомним, премьер-министр Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, который фактически закрывает сразу 14 провинций. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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