Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии заражён коронавирусом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Agenpress.

«Я в порядке, нахожусь в изоляции в отдельной палате в соответствии с требованиями, предусмотренными медицинскими протоколами», — отметил Фарина. Он также заверил, что продолжит исполнять свои обязанности, однако передаст часть полномочий своим коллегам.

Ранее 8 марта власти Италии закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри на фоне ситуации с коронавирусом. Покинуть эти области или заехать в них возможно будет только в качестве исключения. Кроме того, будет ограничена работа музеев и отменены все массовые мероприятия.

По данным Министерства здравоохранения Италии на 7 марта, в стране зафиксировано более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Ломбардии. Жертвами вируса стали 233 человека.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них — в Китае, более 7 тысяч — в Южной Корее, 6,5 тысячи — в Иране, и почти 6 тысяч — в Италии. В остальных странах заболевших не более тысячи.