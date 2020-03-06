Священный город где родился Иисус Христос закрыли из-за коронавируса

"Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев, - говорится в сообщении. - Отменяются бронирования для туристических делегаций во всех отелях Палестины, включая Вифлеем".

Службам безопасности предписано принимать правовые меры против тех, кто нарушит карантин.

Базилика Рождества Христова - одно из самых посещаемых святых мест в мире - была закрыта до особого распоряжения властей еще 5 марта.

Палестинские власти объявили в субботу о закрытии Вифлеема для туристов и паломников из-за распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление правительства обнародовало информационное агентство Wafa.

Базилика Рождества Христова - одно из самых посещаемых святых мест в мире - была закрыта до особого распоряжения властей еще 5 марта.

Как заявил официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем, "принимаемые правительством экстренные меры направлены на предотвращение распространения нового коронавируса". Мельхем призвал граждан "не паниковать, придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения и, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече, что является одним из наиболее распространенных способов передачи вируса".

Ранее закрыли одну из главных мировых христианских святынь

Чрезвычайная ситуация на палестинских территориях

О первых случаях заражения на палестинских территориях стало известно 5 марта. Вслед за этим президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях. В субботу стало известно о новых случаях заражения коронавирусом, в карантин в одном из отелей Вифлеема были помещены 15 граждан США.

"На данный момент в Палестине подтверждено 16 случаев заражения новым коронавирусом, - говорится в обнародованном заявлении министерства здравоохранения автономии. - Кроме того, 18 человек помещены на карантин, в том числе 16 - в Иерихоне на Западном берегу и двое - в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Еще 350 людям, контактировавшим с зараженными, предписано сидеть дома в течение всего срока изоляции, то есть 14 дней".

В Вифлееме, сообщило министерство, на карантине в двух отелях находятся 47 человек, из них 32 содержатся в Angel Hotel, где до этого было выявлено 16 зараженных, еще 15 - все они граждане США - находятся в Paradise Hotel, "где до этого останавливались заболевшие коронавирусом туристы". На данный момент проверено уже 500 человек, у которых не был выявлен вирус.

В рамках действия режима ЧС закрыты все школы, детские сады, институты и университеты, отменены любые международные и национальные конференции, введен запрет на митинги, демонстрации и собрания.