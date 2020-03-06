Из Крыма в Краснодарский край открыли пассажирское сообщение через новый мост

До этого единственной альтернативой для поездки между Керчью и Анапой являлось автомобильное сообщение. По данным перевозчика - "Южной пригородной пассажирской компании", поезда по маршруту Керчь - Анапа - Керчь будут курсировать ежедневно утром и вечером, а в пятницу, в выходные и праздничные дни будет ходить дополнительный дневной состав. Время в пути составит два часа, стоимость билета от Керчи до Анапы - 439 рублей.

Первый поезд отправился со станции Керчь (Крым) в Анапу (Краснодарский край), открыв регулярное пассажирское сообщение по Крымскому мосту между Крымом и Кубанью, передает корреспондент ТАСС с перрона железнодорожного вокзала Керчи.

Поезд отправился из Керчи в 14:38 по местному времени (совпадает с московским).

От города-труженика к городу-курорту

На вокзале Керчи звучат песни, выступают народные коллективы, ансамбли, здание украшено флагами России, Республики Крым. На перроне собрались около тысячи человек при том, что на первый поезд куплено немногим более 200 билетов - 90% от предусмотренных составом.

"Нужно в Анапу, посетить родственников. Очень удобно: сегодня в гости, завтра поздравлю сестру с днем рождения и завтра же назад. О таком можно было только мечтать", - рассказала жительница города Ольга Ивановна, купившая билеты на пригородный поезд незадолго до отправления.

В руках у собравшихся на вокзале цветы и флажки, люди улыбаются и делятся радостью: от Керчи, промышленного города, стало удобнее добираться до Анапы - одного из ближайших черноморских курортов. Многие керчане уже планируют съездить туда на отдых.

"Мы стали не просто ближе к остальной части России, не только мост и поезда запущены, а уже и пригородные поезда начали ходить. Керчь у нас - город-труженик, Анапа - город курортный, будем отдыхать туда ездить", - считает житель Керчи Алексей Валерьевич.

О поезде Керчь - Анапа

Перевозки осуществляются на рельсовых автобусах РА-2. Этот вид транспорта впервые будет использоваться на полуострове. В каждый состав включены три вагона с 222 посадочными местами, общей вместимостью 590 мест. Это современные составы с комфортабельными салонами, они оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами. Рельсовый автобус способен развивать скорость до 100 км/ч.