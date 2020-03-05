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События Вчера, 23:3566
Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развеяла мифы о коронавирусе, которые распространились по миру. В организации опровергли пользу чеснока, алкоголя, горячей воды или холода для профилактики или лечения болезни.

Об этом говорится на сайте организации.

Основные опровержения:

Коронавирус НЕ передается через укусы насекомых;
Нахождение на улице в холодную и снежную погоду НЕ поможет уничтожить коронавирус;
Употребление чеснока НЕ ​​поможет вам защититься от коронавируса;
Электрические устройства для сушки рук НЕ убивают коронавирус;
Обработка всего тела спиртом или хлорином НЕ убьет коронавирус;
Получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно, вы не рискуете заразиться;
На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;
Вакцины от пневмонии или/и антибиотики НЕ защищают от коронавируса;
Регулярное промывание носа солевым раствором или горячие ванны НЕ помогут защититься.
Кроме того, в ВОЗ напомнили, что на сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.

По последним данным, в результате заболевания коронавирусом в мире умерли 3594 человека, выздоровели 59965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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