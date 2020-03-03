По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамген-Намдо и пролетели около 200 км.
КНДР провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.
"Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом", - заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Агентство Кyodo передает со ссылкой на правительство Японии, что КНДР провела пуски баллистических ракет. Исключительной экономической зоны Японии они не достигли.
Береговая охрана рекомендовала находящимся в Японском море судам проявлять осторожность.
Три ракеты в сторону Японского моря запустила КНДР
По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамген-Намдо и пролетели около 200 км.
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