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События Сегодня, 12:3847
Более 80 человек потребуют компенсации на суде по MH17

Как сообщили в суде, на сегодня 49 родственников погибших уже изъявили желание выступить в суде. Также суд ждет письменные заявления от 82 человек, которые должны сформулировать последствия катастрофы MH17 для них.
На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Кроме того, в настоящее время 84 родственника подают иски о компенсации.
Напомним, ранее стал известен предварительный график судебных слушаний по делу MH17. На этой неделе заседания будут проходить ежедневно с 11:00 до 18:00 по киевскому времени. Также сообщалось, что для судебных заседаний зарезервировано несколько дат в 2020 и 2021 годах

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Теги: news, новости, Украина, Суд, Гааг, 7dniv, 7dnivinfo  
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