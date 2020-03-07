Более 80 человек потребуют компенсации на суде по MH17

Как сообщили в суде, на сегодня 49 родственников погибших уже изъявили желание выступить в суде. Также суд ждет письменные заявления от 82 человек, которые должны сформулировать последствия катастрофы MH17 для них.

На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, в настоящее время 84 родственника подают иски о компенсации.

Напомним, ранее стал известен предварительный график судебных слушаний по делу MH17. На этой неделе заседания будут проходить ежедневно с 11:00 до 18:00 по киевскому времени. Также сообщалось, что для судебных заседаний зарезервировано несколько дат в 2020 и 2021 годах