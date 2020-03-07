Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО

Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.

По данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

В ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.