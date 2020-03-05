11 из 14 временных госпиталей закрыли в Ухане

Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.

В китайском Ухане, который был эпицентром коронавируса, по причине выписки пациентов закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении.