Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.
В китайском Ухане, который был эпицентром коронавируса, по причине выписки пациентов закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
"Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении.
11 из 14 временных госпиталей закрыли в Ухане
Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.
Новости по теме
Последние новости
Вчера, 2020-03-08
Новости ТОП-7
Рекомендации ФБР дают надежду на то, что Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким1202
Досуг
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38187
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08335
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32154
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11174
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42124
В 2014 году компания «Лего» выпустила яркие и увлекательные конструкторы для дошколят и младших школьников. О серии LEGO Juniors рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».
4-мар-2020, 20:00211
События
Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы
Сегодня, 14:1830
Вчера не поступали сообщения о подозрениях на коронавирус
Сегодня, 13:47101
Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта
Сегодня, 12:41122
Иски о компенсации подадут 84 родственника жертв катастрофы
Сегодня, 12:3852
Цветы, улыбки и теплые слова поздравлений. Ужгородская команда «Оппозиционной платформы - За жизнь» дарили женщинам тюльпаны и выражали самые приятные пожелания
Сегодня, 11:00123
Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт"
Сегодня, 10:14102