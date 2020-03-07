У заразившегося температура до 37,6 градусов.
Результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновцов дали положительный результат. Об этом сообщает замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает UA: Буковина.
"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.
Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.
Коронавирус повторно диагностировали у жителя Черновцов
У заразившегося температура до 37,6 градусов.
Новости по теме
Последние новости
17:38
Новости ТОП-7
Рекомендации ФБР дают надежду на то, что Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким1350
Досуг
Период беременности — один из наиболее важных этапов в жизни женщины. Вся ее природа в это время настроена на одну цель: дать миру здорового красивого человека.
Сегодня, 17:5457
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38209
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08346
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32158
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11181
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42128
События
В ВОЗ отметили, что пандемию коронавируса можно будет контролировать
Сегодня, 19:0746
Боевики на Донбассе могли пытаться сбить украинский самолет
Сегодня, 17:58157
Мужчина вернулся из страны, где зафиксирован коронавирус
Сегодня, 17:5460
Заразившегося украинца осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения
Сегодня, 16:24279
Суд изучит, действительно ли защита в таком расследовании заинтересована
Сегодня, 15:2697
Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы
Сегодня, 14:1885