При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"Теперь, когда коронавирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса, - заявил он.
Он также добавил, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах.
"Это, безусловно, тревожно, что так много людей и стран пострадали так быстро", -
добавил он.
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.
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