 

С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины

События Вчера, 22:1850
С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины

Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага на пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ
Прямая речь Каминского: "С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией".
Он отметил, что сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном – на границе с Чехией. Эти пункты выбраны потому, что именно через них рейсовые автобусы пересекают польскую границу.
По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно во "всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".
В то же время, председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с понедельника санитарный контроль вводится в пунктах: "Колбасково", "Свецко", "Ольшина", "Ендриховице" и "Гожички".
Он пояснил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовало лицо, будет отделено от других автомобилей.
Прага отметил, что внешнюю границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 тысяч человек.
В настоящее время в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии. Во вторник президент Польши созывает заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопроса борьбы с коронавирусом.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, Польша, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Коронавирус продолжает распространяться: ситуация в Украине и соседних странах
Коронавирус продолжает распространяться: ситуация в Украине и соседних странах
Вчера, 19:05
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
Вчера, 09:35
Первый случай коронавируса зафиксировали в Польше
Первый случай коронавируса зафиксировали в Польше
4-мар-2020, 13:34
В России уже 6 случае заболевания коронавирусом
В России уже 6 случае заболевания коронавирусом
3-мар-2020, 09:26
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
24-фев-2020, 15:29

Последние новости

Вчера, 2020-03-09
22:26
События
Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
22:18
События
С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины
20:43
События
В Италии начались бунты. В тюрьмах поджоги и бойня. Есть погибшие
19:07
События
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
19:05
Политика
Коронавирус продолжает распространяться: ситуация в Украине и соседних странах
19:01
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение после приостановки торгов
17:58
События
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17
17:54
События
Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах
17:38
Политика
Нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД предложит "Слуга Народа"
17:13
Общество
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
16:24
События
Коронавирус повторно диагностировали у жителя Черновцов
15:30
Экономика
Резкий скачок курса доллара до конца недели спрогнозировали аналитики
15:29
Политика
Новый план борьбы с коронавирусом утвердил Кабмин
15:26
События
Защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования - дело МН17
14:18
События
11 из 14 временных госпиталей закрыли в Ухане
13:47
События
Cвежие данные по коронавирусу в Украине опубликовал Минздрав
12:45
Экономика
Из-за срыва сделки ОПЕК+ мировые рынки резко обвалились
12:41
События
Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО
12:38
События
Более 80 человек потребуют компенсации на суде по MH17
11:00
События
Сегодня, впервые за 70 лет, некоторые ужгородки получили такой неожиданный сюрприз

Новости ТОП-7

Первому заболевшему COVID-19 украинцу становится всё хуже10564
Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о коронавирусе2614
Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО1979
Рекомендации ФБР дают надежду на то, что Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким1500
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики771
Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке720
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном462

Досуг

Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Период беременности — один из наиболее важных этапов в жизни женщины. Вся ее природа в это время настроена на одну цель: дать миру здорового красивого человека.
Вчера, 17:5474
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38216
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08358
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32159
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11184
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42132

События

Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы
Вчера, 22:2655
С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины
С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины
Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной
Вчера, 22:1853
В Италии начались бунты. В тюрьмах поджоги и бойня. Есть погибшие
В Италии начались бунты. В тюрьмах поджоги и бойня. Есть погибшие
Свидания в тюрьмах запретили как минимум до 22 марта, заключенным оставили возможность общаться с близкими только по телефону
Вчера, 20:4385
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
В ВОЗ отметили, что пандемию коронавируса можно будет контролировать
Вчера, 19:07122
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17
Боевики на Донбассе могли пытаться сбить украинский самолет
Вчера, 17:58387
Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах
Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах
Мужчина вернулся из страны, где зафиксирован коронавирус
Вчера, 17:5498
7 Днів