 

Были названы новые симптомы коронавируса

События Сегодня, 08:4733
Были названы новые симптомы коронавируса

Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.
Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус.
Напомним, за сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек.
Ранее в Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, симптомы, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
Сегодня, 08:52
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
Вчера, 09:35
Больных коронавирусом перевалило за 1700 в Китае
Больных коронавирусом перевалило за 1700 в Китае
17-фев-2020, 09:40
Число жертв от коронавируса в Китае почти достигло 1400 человек
Число жертв от коронавируса в Китае почти достигло 1400 человек
14-фев-2020, 10:01
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170
30-янв-2020, 09:26

Последние новости

09:14
Экономика
Начала торги ростом нефть марки WTI
09:13
Политика
Включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена - заявил Джемилев
09:06
Экономика
Падением индексов открылись фондовые торги в Токио
08:57
Экономика
Рост цен на нефть превысил 7%
08:52
События
3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
08:47
События
Были названы новые симптомы коронавируса
08:44
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (10.03.20)
08:35
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 10 Марта
Вчера, 2020-03-09
22:26
События
Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
22:18
События
С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины
20:43
События
В Италии начались бунты. В тюрьмах поджоги и бойня. Есть погибшие
19:07
События
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
19:05
Политика
Коронавирус продолжает распространяться: ситуация в Украине и соседних странах
19:01
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение после приостановки торгов
17:58
События
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17
17:54
События
Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах
17:38
Политика
Нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД предложит "Слуга Народа"
17:13
Общество
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
16:24
События
Коронавирус повторно диагностировали у жителя Черновцов
15:30
Экономика
Резкий скачок курса доллара до конца недели спрогнозировали аналитики

Новости ТОП-7

Первому заболевшему COVID-19 украинцу становится всё хуже10909
Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о коронавирусе3008
Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО2416
Рекомендации ФБР дают надежду на то, что Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким1645
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики776
Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке737
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17590

Досуг

Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Период беременности — один из наиболее важных этапов в жизни женщины. Вся ее природа в это время настроена на одну цель: дать миру здорового красивого человека.
Вчера, 17:54106
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38230
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08382
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32165
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11190
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42135

События

3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
За сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек
Сегодня, 08:5228
Были названы новые симптомы коронавируса
Были названы новые симптомы коронавируса
Сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус
Сегодня, 08:4736
Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы
Вчера, 22:2685
С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины
С 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе для въезжающих из Украины
Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной
Вчера, 22:1890
В Италии начались бунты. В тюрьмах поджоги и бойня. Есть погибшие
В Италии начались бунты. В тюрьмах поджоги и бойня. Есть погибшие
Свидания в тюрьмах запретили как минимум до 22 марта, заключенным оставили возможность общаться с близкими только по телефону
Вчера, 20:43120
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
В ВОЗ отметили, что пандемию коронавируса можно будет контролировать
Вчера, 19:07160
7 Днів