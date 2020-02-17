Были названы новые симптомы коронавируса

Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.

По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус.

Напомним, за сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.