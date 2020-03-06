За все время распространения китайского коронавируса заболели 113 605 человек, вылечились – 63663.
Жертвами COVID-2019 стали 4012 человек.
Из них 463 смерти в Италии, 327 – в Иране, 53 – в Южной Корее, 28 – в Испании, девятнадцатого Франции, 17 – в Японии.
Лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. В то же время 9 марта там насчитали 7375 зараженных.
Шокирующая статистика! За сутки 2 тысячи человек заболели COVID-2019 в Италии!
За все время распространения китайского коронавируса заболели 113 605 человек, вылечились – 63663.
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