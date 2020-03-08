С сегодняшнего дня вся Италия уходит на карантин

Италия расширяет меры по борьбе с коронавирусом, предусматривающие запрет на публичные собрания, на всю страну.

Заявил премьер-министра страны Джузеппе Конте в понедельник, сообщает ВВС.

Принятое решение вступит в силу во вторник, 10 марта.

По словам Конте, людям разрешено ездить только на работу или в случае чрезвычайных ситуаций.

Премьер заявил, что для граждан Италии лучше всего оставаться дома.

Он добавил, что все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране.

Ограничения аналогичны тем, которые ранее применялись к наиболее пострадавшему региону Ломбардия и 14 другим провинциям.

Число погибших от коронавируса в Италии выросло в понедельник на 97 до 463. Это самая пострадавшая от вируса страна после Китая.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.