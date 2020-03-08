Американская туристка посчитала подаренные ей 8 марта цветы сексуальным домогательством

Жительница Хьюстона Эмили Кеннет, прибывшая в Москву с туристическими целями, пожаловалась на постоянные домогательства со стороны российских мужчин, с которыми она столкнулась 8 марта на улицах столицы.

Об этом женщина написала на своей странице в Instagram. По мнению туристки, наиболее бессовестным видом склонения к сексу являются подаренные цветы.

«Лучше бы здесь по улицам ходили медведи. Уже в аэропорту на паспортном контроле мне подарили цветы. И это человек находится при исполнении своих служебных обязанностей. Потом ко мне подошли какие-то молодые люди, они вообще дарили цветы всем женщинам. Потом ко мне цеплялся таксист, потом мне пытались подарить букет в отеле. Я быстро заселилась и пошла гулять на Красную площадь. Меня остановили полицейские и тоже пытались соблазнить меня цветами. Почему все эти маньяки на свободе?» — вопрошает американка.

Несмотря на трудный первый день в российской столице, гостья не унывает и обещает принять меры, чтобы к ней больше не домогались. Американка, работающая на родине визажистом, сделает себе макияж и превратится в мужчину. Так она надеется избежать сексуальных домогательств в дальнейшем.