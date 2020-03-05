В Швеции начали строить высотки полностью из дерева

Архитектурная компания CF M?ller Architects опубликовала фотографии здания Kajstaden Tall Timber Building, построенного недавно в городе Вестерос, Швеция.

Оно является самым высоким деревянным зданием в стране.

Завершённый в 2019 году, многоквартирный жилой 8,5-этажный дом Kajstaden Tall Timber Building имеет конструкцию, полностью построенную из "зелёных" CLT-панелей, скреплённых механическими винтами, благодаря чему обеспечивается их демонтаж и повторное использование.

Компания выбрала для этого проекта именно перекрёстно-склеенное дерево (именно так переводится аббревиатура CLT, "cross-laminated timber"), поскольку оно является возобновляемым материалом, пригодно для переработки и имеет меньший углеродный след, чем другие строительные материалы, такие как, например, бетон. Кроме того, считается, что деревянные строения улучшают самочувствие людей, живущих в них.

На каждом этаже здания Kajstaden Tall Timber Building находится по 4 квартиры площадью от 1 до 5 комнат. Все жилые комнаты выходят окнами на гавань, благодаря чему достигается максимально возможное естественное освещение и прекрасный вид из окна.







