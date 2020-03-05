Футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей - коронавирус в Польше

Сообщается, что Моравецкий объявил об отмене всех массовых мероприятий в Польше, что в основном касается спортивных событий.

Отмена массовых мероприятий означает, что они могут проходить, но без участия зрителей. Польская футбольная Ekstraklasa уже закрыла матчи для зрителей.

Из-за коронавируса в Польше отменены все массовые мероприятия, футбольный товарищеский матч со сборной Украины может пройти пройдет без зрителей. Об этом пишет портал wyborcza.pl со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Таким образом, запланированные матчи сборной Польши с Финляндией (27 марта во Вроцлаве) и Украиной (31 марта в Хожуве) могут пройти без болельщиков.

Кроме того, wyborcza.pl пишет, что ФИФА уже отменила отборочные матчи Чемпионата мира, запланированные на март и июнь в азиатской зоне. В Европе отмена матчей вызовет хаос - плей-офф должен пройти в марте, по его результатам должны выявить участников Евро-2020.