Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!

Автор ролика нашел нацарапанную надпись «Лена, Тамара, Винница» под фреской «Афинская школа» авторства Рафаэля Санти.

Украинки не единственные, кто оставил автограф на стене, подобные надписи делали и туристы из других стран.

«Афинская школа» считается одним из величайших творений Ренессанса. В центре фрески изображены Аристотель и Платон. Их окружают другие философы Античности: Сократ, Парменид, Диоген, Пифагор, Гераклит, Евклид и Гипатия.

Рафаэль Санти расписал папский кабинет в 1509-1511 годах. На стенах художник создал четыре фрески, их общая тема — духовная деятельность человека. «Афинская школа» олицетворяет философию, «Диспут» — богословие, «Парнас» — поэзию и музыку, «Мудрость, умеренность и сила» — главные гуманистические и христианские добродетели.

Всего Санти лично и его ученики по авторским эскизам расписали четыре помещения в Папском дворце Ватикана. Они называются станцы Рафаэля (букв. «комнаты Рафаэля»).