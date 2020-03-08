 

Эксперты утверждают, что к концу века с планеты исчезнет половина пляжей

События Сегодня, 18:0062
Эксперты утверждают, что к концу века с планеты исчезнет половина пляжей

К концу XXI века из-за эрозии и человеческого фактора береговая линия планеты сократится почти наполовину.

Это может привести к разрушительным штормам и экономическому упадку в «пляжных» странах и районах.

 

Выводы ученых
Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, уже к 2050 году эрозии подвергнутся от 13-15% береговых линий по всему миру. Это 36-40 тысяч километров. К 2100 году эта цифра увеличится в три раза: ученые считают, что с лица земли исчезнут 35-49% песчаных пляжей. Это уже 95-131 тысяча километров.
Ученые сделали расчеты, исходя из данных об интенсивности волновой эрозии, намывания пляжей и их геологии. Также было учтено развитие береговых сооружений и плотин.

 

Какие страны пострадают
По данным CNN, в конце XXI века береговая линия уйдет в глубь суши на 100 метров. При этом большинство песчаных пляжей заканчивается уже на гораздо меньшем расстоянии от моря.
Больше всего пострадает береговая линия Австралии: она может уменьшиться на 11,5 тысячи километров. То есть страна лишится примерно половины своих пляжей. Пострадают также Канада, Чили, Мексика, Китай, США, Россия, Аргентина и небольшие островные государства, особенно в Карибском море.
Последствия
Песчаные пляжи — буфер между морем и прибрежным районом, защищающий от штормов. Если они исчезнут, критические последствия стихии могут быть разрушительными.
Из-за уменьшения количества песчаных пляжей пострадает экономика ряда стран, в которых развиты туризм и морской отдых. В Бразилии и Австралии, например, жизнь почти круглый год сосредоточена на побережье.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Пляжи, планета, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!
Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!
Сегодня, 16:58
Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии заражён коронавирусом
Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии заражён коронавирусом
8-мар-2020, 20:35
Известное американское СМИ Vox разместило изображение карты мира где полуостров Крым часть России
Известное американское СМИ Vox разместило изображение карты мира где полуостров Крым часть России
8-мар-2020, 15:39
Назвали новые сроки пикового распространения коронавируса
Назвали новые сроки пикового распространения коронавируса
9-фев-2020, 19:06
Окончательную версию законопроекта о рынке земли презентовали в Раде
Окончательную версию законопроекта о рынке земли презентовали в Раде
13-янв-2020, 15:30

Последние новости

21:01
События
Условие закрытия школ и метро из-за коронавируса назвали Киевские власти
19:05
События
От гриппа умерла женщина в Ровенской области
19:03
Политика
И.о. министра культуры назначил Кабмин
18:00
События
Эксперты утверждают, что к концу века с планеты исчезнет половина пляжей
16:58
События
Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!
16:54
События
В Черновцах ещё одного мужчину госпитализировали из-за коронавируса
16:07
Политика
Условия участия в следующих выборах президента России назвал Путин
15:48
Политика
Изменения в Таможенный кодекс из-за реформы прокуратуры хочет внести Зеленский
15:42
Политика
Работу над Избирательным кодексом завершают в Раде
15:35
Экономика
С открытия торгов цены на нефть взлетели на 10%
15:33
События / Спорт
Футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей - коронавирус в Польше
14:48
Экономика
На межбанке курс доллара резко вырос
14:14
Политика
Виктор Медведчук: Народ должен иметь право управлять страной
14:03
События
В Швеции начали строить высотки полностью из дерева
13:30
События
Сроки выздоровления от коронавируса назвали в ВОЗ
12:30
События
Американская туристка посчитала подаренные ей 8 марта цветы сексуальным домогательством
11:40
Политика
Мартовскую сессию из-за коронавируса сократил Европарламент
11:38
Экономика
Поставки нефти в апреле увеличит Saudi Aramco
11:30
События
С сегодняшнего дня вся Италия уходит на карантин
11:23
Политика
Путин жестко раскритиковал Зеленского за манипуляции историей

Новости ТОП-7

Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о коронавирусе3829
Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО3116
Американская туристка посчитала подаренные ей 8 марта цветы сексуальным домогательством1445
Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке833
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики790
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17782
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном502

Досуг

Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38247
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08421
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32182
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11204
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42145
LEGO Juniors: тематика и особенности
LEGO Juniors: тематика и особенности
В 2014 году компания «Лего» выпустила яркие и увлекательные конструкторы для дошколят и младших школьников. О серии LEGO Juniors рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».
4-мар-2020, 20:00247

События

Условие закрытия школ и метро из-за коронавируса назвали Киевские власти
Условие закрытия школ и метро из-за коронавируса назвали Киевские власти
Городские власти Киева готовы закрыть все школы, а также метро в случае распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Сегодня, 21:0134
От гриппа умерла женщина в Ровенской области
От гриппа умерла женщина в Ровенской области
У женщины подтвердили наличие вируса гриппа А
Сегодня, 19:0553
Эксперты утверждают, что к концу века с планеты исчезнет половина пляжей
Эксперты утверждают, что к концу века с планеты исчезнет половина пляжей
К концу XXI века из-за эрозии и человеческого фактора береговая линия планеты сократится почти наполовину
Сегодня, 18:0063
Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!
Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!
Некие Лена и Тамара из Винницы нацарапали свои имена на стене с фреской в папском рабочем кабинете Ватикана
Сегодня, 16:58182
В Черновцах ещё одного мужчину госпитализировали из-за коронавируса
В Черновцах ещё одного мужчину госпитализировали из-за коронавируса
"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах
Сегодня, 16:5469
Футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей - коронавирус в Польше
Футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей - коронавирус в Польше
Ограничения вводят из-за коронавируса в Польше
Сегодня, 15:3373
7 Днів