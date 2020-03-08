Эксперты утверждают, что к концу века с планеты исчезнет половина пляжей

К концу XXI века из-за эрозии и человеческого фактора береговая линия планеты сократится почти наполовину.

Это может привести к разрушительным штормам и экономическому упадку в «пляжных» странах и районах.

Выводы ученых

Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, уже к 2050 году эрозии подвергнутся от 13-15% береговых линий по всему миру. Это 36-40 тысяч километров. К 2100 году эта цифра увеличится в три раза: ученые считают, что с лица земли исчезнут 35-49% песчаных пляжей. Это уже 95-131 тысяча километров.

Ученые сделали расчеты, исходя из данных об интенсивности волновой эрозии, намывания пляжей и их геологии. Также было учтено развитие береговых сооружений и плотин.

Какие страны пострадают

По данным CNN, в конце XXI века береговая линия уйдет в глубь суши на 100 метров. При этом большинство песчаных пляжей заканчивается уже на гораздо меньшем расстоянии от моря.

Больше всего пострадает береговая линия Австралии: она может уменьшиться на 11,5 тысячи километров. То есть страна лишится примерно половины своих пляжей. Пострадают также Канада, Чили, Мексика, Китай, США, Россия, Аргентина и небольшие островные государства, особенно в Карибском море.

Последствия

Песчаные пляжи — буфер между морем и прибрежным районом, защищающий от штормов. Если они исчезнут, критические последствия стихии могут быть разрушительными.

Из-за уменьшения количества песчаных пляжей пострадает экономика ряда стран, в которых развиты туризм и морской отдых. В Бразилии и Австралии, например, жизнь почти круглый год сосредоточена на побережье.