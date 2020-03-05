Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2, а 8 марта женщина скончалась.
В Ровенской области в результате осложнений гриппа умерла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщается, от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.
Анализы подтвердили у нее наличие вируса гриппа А.
Отмечается, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в области.
Напомним, в Днепропетровской области от осложнений гриппа умер 26-летний мужчина. У него был подтвержден вирус гриппа А (H1N1) пандемический. Мужчина не был вакцинирован от гриппа.
От гриппа умерла женщина в Ровенской области
Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2, а 8 марта женщина скончалась.
Новости по теме
Последние новости
12:30
Новости ТОП-7
Досуг
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38247
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08421
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32182
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11204
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42145
В 2014 году компания «Лего» выпустила яркие и увлекательные конструкторы для дошколят и младших школьников. О серии LEGO Juniors рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».
4-мар-2020, 20:00247
События
Городские власти Киева готовы закрыть все школы, а также метро в случае распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Сегодня, 21:0134
У женщины подтвердили наличие вируса гриппа А
Сегодня, 19:0554
К концу XXI века из-за эрозии и человеческого фактора береговая линия планеты сократится почти наполовину
Сегодня, 18:0063
Некие Лена и Тамара из Винницы нацарапали свои имена на стене с фреской в папском рабочем кабинете Ватикана
Сегодня, 16:58182
"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах
Сегодня, 16:5469
Ограничения вводят из-за коронавируса в Польше
Сегодня, 15:3373