От гриппа умерла женщина в Ровенской области

Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2, а 8 марта женщина скончалась.

В Ровенской области в результате осложнений гриппа умерла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.

Анализы подтвердили у нее наличие вируса гриппа А.

Отмечается, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в области.

Напомним, в Днепропетровской области от осложнений гриппа умер 26-летний мужчина. У него был подтвержден вирус гриппа А (H1N1) пандемический. Мужчина не был вакцинирован от гриппа.