Условие закрытия школ и метро из-за коронавируса назвали Киевские власти

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - сообщил Кличко.

Городские власти Киева готовы закрыть все школы, а также метро в случае распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Как отметил мэр Киева Владимир Кличко, городские власти готовы к любому развитию событий и в распространения коронавируса будут приняты меры запрещающие массовые мероприятия.

Также киевский глава отметил, что существует возможность закрытия метро.

"Для этого должен быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже про крайние меры - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.