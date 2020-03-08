Коронавирусом в Грузии впервые заразился ребенок

Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сообщил, что подросток, у которого подтвердился коронавирус, был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии.

В Грузии впервые коронавирусную инфекцию обнаружили у подростка - 12-летнего мальчика. Об этом сообщает News Tbilisi.

По данным грузинских СМИ, подросток является племянником женщины, которая заразилась коронавирусом во время поездки в Италию.

Также вместе с этой женщиной в Италии находилась мать подростка. Близкие этой женщины - семья из пяти человек. Их тоже изолировали.