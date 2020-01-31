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События Сегодня, 07:5364
Детские больницы в Одессе переполнены из-за гриппа

Предполагается, что из-за этой ситуации, возможен новый карантин в одесских школах. По данным очевидцев, в пульмонологических отделениях детских клиник Одессы пациентов укладывают также в коридорах.

 

В Одессе из-за роста заболеваемости ОРВИ или гриппа переполнены детские больницы Одессы. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".
"По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.
Сообщается, что в среду, 11 марта, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом карантине в школах.
В прошлый раз карантин в Одессе длился с конца января по первую половину февраля.

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Теги: news, новости, Украина, Грипп, Одесса, 7dniv, 7dnivinfo  
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