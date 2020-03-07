Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.
В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19. Об этом передает агентство Anadolu.
"Вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат", - сказал министр.
Он добавил, что пациент в настоящее время пациент находится под карантином. Общее состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
"Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте", - добавило агентство.
В Турции обнаружили первый случай коронавируса
Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.
Новости по теме
Последние новости
11:49
07:43
Вчера, 2020-03-10
Новости ТОП-7
Досуг
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38267
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08458
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32196
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11213
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42152
В 2014 году компания «Лего» выпустила яркие и увлекательные конструкторы для дошколят и младших школьников. О серии LEGO Juniors рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».
4-мар-2020, 20:00259
События
Адвокат подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина от имени 40 семей родственников
Сегодня, 11:4949
Обыски проводят также у представителей общественной организации
Сегодня, 11:3340
Балансы предприятий Эстонии резко сократятся
Сегодня, 10:4341
Замминистр заявила о самоизоляции и домашнем карантине
Сегодня, 08:4561
В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19
Сегодня, 08:43168
Вожможно, в городе повторно объявят карантин
Сегодня, 07:5365