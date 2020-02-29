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События Сегодня, 10:4341
О начале экономического кризиса в стране объявила Эстония

Хельме отметил, что теперь вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране.

 

В Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на национальную телерадиовещательную компанию ERR.
"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме.
По его словам, такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у Европе никогда не было.
"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.
Он добавил, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
Добавим, мировой экономический кризис - кризисное состояние мировой экономики, резко обозначившееся с 2008 года. Разные страны и регионы выходили из острой фазы кризиса в разное время, с 2009 по 2013 год, а его последствия сохраняются поныне. Развился с финансового кризиса, начавшегося в США. В 2009 году мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику.

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Теги: news, новости, Украина, Политика, Эстония, Экономика, 7dniv, 7dnivinfo  
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