Массовые обыски у крымских татар проводят в Крыму

События 39 0 0 0

В Бахчисарае (аннексированный Крым) российские силовики проводят обыски у семи крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общественную организацию "Крымская солидарность" в Facebook Обыски проводят у таких крымских татар:

Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлик, 17);

Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город);

Сейтумера Сейтумеров - бывший активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).

Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

Сейтумера Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);

Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а);





0 0 0

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!