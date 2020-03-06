Массовые обыски у крымских татар проводят в Крыму

В Бахчисарае (аннексированный Крым) российские силовики проводят обыски у семи крымских татар.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общественную организацию "Крымская солидарность" в Facebook
Обыски проводят у таких крымских татар:
Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлик, 17);
Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город);
Сейтумера Сейтумеров - бывший активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).
Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);
Сейтумера Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);
Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);
Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а);