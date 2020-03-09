Путин дал разрешение на использование "Бука" - заявил адвокат потерпевших по делу МН17

Отметим, Скиннер подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина от имени 40 семей родственников, они требуют 330 млн долларов.

Установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил Джерри Скиннер, адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, пишет DW.

"Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много", - заявил он.