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События Сегодня, 15:0048
Канцлер Германии Меркель считает, что 70% населения будут заражено COVID - 2019

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.

 

Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким - эксперты говорят о 60-70%", - сказала канцлер. Она не уточнила, о каком временном периоде идет речь и о какой стране. По ее словам, главное сейчас - замедлить распространение вируса. "Речь идет о том, чтобы выиграть время", - сказала канцлер.
Слова о 60-70% повторил глава научно-исследовательского института имени Роберта Коха Лотар Вилер. "С какой скоростью это будет происходить мы не знаем, - сказал он. - Чем медленнее, тем лучше".
Ранее о том, что в теории заразиться может каждый третий говорили несколько немецких вирусологов, в частности, вирусолог берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен. Меркель же, по данным газеты Bild, оглашала аналогичные прогнозы на закрытом заседании парламентской фракции.
В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.
Умерли от последствий коронавируса трое жителей ФРГ.

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Теги: news, новости, Украина, Меркаль, Германия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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