Под Ужгородом обнаружили чудовищную находку

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Жуткую находку обнаружили на Ужгородщине. В районе села Концово Ужгородского района, местный житель в канале обнаружил скелет неизвестного человека. На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас эксперты устанавливают пол скелета и лицо. Пока что детали отсутствуют.

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