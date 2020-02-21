Жуткую находку обнаружили на Ужгородщине. В районе села Концово Ужгородского района, местный житель в канале обнаружил скелет неизвестного человека. На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас эксперты устанавливают пол скелета и лицо. Пока что детали отсутствуют.
Под Ужгородом обнаружили чудовищную находку
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