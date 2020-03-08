Священный Синод РПЦ призвал к профилактике в приходах и монастырях в связи с коронавирусом

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал соблюдать профилактические меры в приходах и монастырях в связи с ситуацией вокруг коронавируса, принятие дополнительных мер предосторожности возможно по согласованию со священноначалием.

Об этом говорится в заявлении по итогам прошедшего в среду заседания Священного синода в Даниловом монастыре в Москве.

"Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков <...>. В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со священноначалием применены дополнительные профилактические меры", - говорится в заявлении.

По мнению Священного синода, "недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих". Кроме того, Священный синод выразил свои соболезнования родным и близким жертв этой болезни в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и в других государствах, и призвал клириков РПЦ "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам".

В заявлении отмечается, что "во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в ее таинствах", и призывает не поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции.

Священный синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси, является органом управления РПЦ в период между проведением Архиерейских соборов.