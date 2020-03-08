На Донбассе конфликтующие стороны договорились о новых участках отвода войск

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Такое решение было принято по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. По словам Козака, он уже предварительно согласован.

Кроме того, до конца марта контактная группа может принять решение об обмене пленными в Донбассе. «До 25 марта необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене», — добавил Козак.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине в результате антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан. Киев пытался вернуть Донбасс силой.

Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий, украинские СМИ часто называют вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса российскими войсками. Кремль отвергает обвинения.