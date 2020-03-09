Трамп задумал ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Режим ЧС позволит главе государства тратить средства на борьбу с вирусом из федерального бюджета, без согласования с конгрессом.

Ранее сообщалось, что Трамп выделил более восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Согласно закону, средства будут выделены государственным и местным должностным лицам для борьбы с распространением инфекций.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.