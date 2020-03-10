Словакия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Словакии приняло в среду решение ввести в республике чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини, слова которого привело Словацкое радио.

"Мы приняли решение ввести с 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) в четверг чрезвычайное положение на всей территории республики из-за коронавируса, - отметил он. - Правительство и госорганы получат широкие полномочия по оперативному принятию решений, направленных на преодоление ситуации".

Теперь власти могут, например, обязать коммерческие компании, производящие медицинские препараты и материалы, обеспечить их поставку по фиксированным государством ценам больницам и поликлиникам, а не направлять по договорным ценам в розничную сеть.

Введение чрезвычайного положения, как подчеркнул премьер, не коснется прав и свобод граждан. Оно не должно отразиться на их передвижении и ограничивать деятельность. При этом, однако, инфицированным коронавирусом необходимо строго выполнять предписания врачей, включая пребывание в домашнем карантине.

В Словакии на данный момент коронавирус диагностирован у 10 граждан. Пеллегрини прогнозирует ухудшение ситуации, так как угроза возникновения эпидемии усиливается по всей Европе.

Так, в соседней Чехии, где о первом зараженном коронавирусом было сообщено 1 марта, на вечер среды насчитывается 91 инфицированный. В течение дня их число возросло на 28 человек. Наибольшее количество позитивно диагностированных находится в Праге.